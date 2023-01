Trasa 3a razvojne osi ostaja nespremenjena, večja neznanka časovnica izvedbe

Ljubljana/Kočevje, 12. januarja - Nov in celovit načrt gradnje 3a razvojne osi od Ljubljane do Petrine, ki ga je februarja lani predstavilo ministrstvo za infrastrukturo pod vodstvom Jerneja Vrtovca, tudi pod zdajšnjo vlado glede trase ostaja nespremenjen. Večja neznanka je časovnica izvedbe. Za tretji pas na odseku od Smrjen do Gradišča bo potreben nov razpis.