V Zagrebu prvič na Hrvaškem opravili zahtevni presaditvi organov

Zagreb, 11. januarja - V zagrebškem kliničnem centru so prvič hkrati presadili srce in jetra pri odraslem bolniku in pljuča pri otroku. Presaditev srca in jeter pri 45-letniku je trajala 17 ur, poseg presaditve pljuč pri 11-letnem otroku pa deset, poročajo hrvaški mediji. Vsi organi so prišli prek Eurotransplanta iz Nemčije, oba posega pa sta bila uspešna.