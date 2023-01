Dallas ostaja na vrhu zahodne konference

Ljubljana, 11. januarja - Hokejisti Dallas Stars so v severnoameriški ligi NHL po kazenskih strelih v gosteh po kazenskih strelih premagali New York Islanders z 2:1 in so najboljši na zahodu. Carolina Hurricanes, ki so na vrhu metropolitanske skupine in tretji na vzhodu, so doma izgubili proti četrti ekipi vzhoda in drugi metropolitanske skupine New Jersey Devils s 3:5.