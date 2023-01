Riccardo Muti oktobra na koncertu ob stoletnici Sarajevske filharmonije

Sarajevo, 11. januarja - Italijanski dirigent Riccardo Muti je sprejel povabilo za vodenje koncerta ob 100-letnici ustanovitve Sarajevske filharmonije 11. oktobra letos. Za maestra bo to tretje gostovanje v prestolnici Bosne in Hercegovine, kjer je že dirigiral leta 1997 in 2009, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.