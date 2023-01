V napadu z nožem v Parizu več lažje ranjenih

Pariz, 11. januarja - V napadu z nožem na železniški postaji Gare du Nord v Parizu je bilo danes lažje ranjenih več ljudi, policija pa je na napadalca streljala in ga ranila. Napadalca so policisti prijeli, francoski notranji minister Gerald Darmanin pa je na Twitterju pohvalil "učinkovit in pogumen odziv" policistov.