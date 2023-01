Na Bledu v načrtovanje prenove grajskega kopališča vključili širšo javnost

Bled, 11. januarja - Grajsko kopališče na Bledu je bilo nazadnje celovito prenovljeno pred skoraj stotimi leti, zato so v javnem občinskem podjetju Infrastruktura Bled, ki upravlja s kopališčem, začeli razmišljati o njegovi prihodnosti in prenovi. Ker gre za pomembno točko Bleda in Slovenije, so v torek pripravili javno tribuno in v načrtovanje vključili širšo javnost.