Ljubljana, 11. januarja - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec in predstavnik Študentske organizacije Slovenije bosta danes po sestanku na temo študentske prehrane ob 11.15 na ministrstvu na Štukljevi 44 dala izjavo za medije, so sporočili z ministrstva. (STA/AVDIO)