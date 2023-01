Primorske novice o zahtevah za višje plače v javnem sektorju (11. 1.)

Koper, 11. januarja - Saša Dragoš v komentarju Ne denarja, pameti in morale manjka! opozarja na vedno več zahtev za višje plače v javnem sektorju. Sočasno smo že poslušali zahteve za višje plače najslabše in najbolje plačanih v javnem sektorju, in sicer pomočnic vzgojiteljic in zdravnikov. V vrsti za več stojijo šolniki, sodniki.