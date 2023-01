Poplave v Kaliforniji zahtevale nove smrtne žrtve

Los Angeles, 11. januarja - V torek so poplave v Kaliforniji zahtevale še dve življenji, s čimer se je število smrtnih žrtev ujme, ki je zajela to ameriško zvezno državo konec decembra, povzpelo na 17. Umrla sta voznik poltovornjaka in motorist, na katera je zaradi močnega vetra v dolini San Joaquin padlo drevo.