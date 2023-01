Zmaga Reala, poraz Olympiacosa, Bayern brez Šiška premagal Baskonio

Ljubljana, 10. januarja - Košarkarji v evroligi so danes začeli 18. krog. Od vodilnih ekip je madridski Real prepričljivo z 79:59 v gosteh ugnal Crveno zvezdo, Olympacos iz Pireja pa je klonil proti Monacu s 60:64. Münchenski Bayern, pri katerem tudi tokrat v postavi ni bilo Žana Marka šiška, je gostil Baskonio in do tega kroga tretjo ekipo premagal z 92:79.