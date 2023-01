Zdravniško zbornico veseli odpoved stavke, a poziva k takojšnjemu nadaljevanju dialoga o spremembah

Ljubljana, 10. januarja - Zdravniška zbornica Slovenije pozdravlja, da je bil v postopku mediacije med Fidesom in ministrstvom za zdravje dosežen sporazum. "Veseli nas, da posledično jutri zdravniške stavke ne bo," so sporočili z zbornice. Obenem pričakujejo, da bodo odločevalci skupaj z zdravniško stroko takoj nadaljevali dialog in pripravo vseh potrebnih sprememb.