Milanovića, Mattarello in Pirc Musar pozvali k obisku taborišča na Rabu

Rab, 10. januarja - Predsedniki največjih združenj borcev in antifašistov v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem so na predsednike vseh treh držav Natašo Pirc Musar, Sergia Mattarello in Zorana Milanovića naslovili skupno pismo s pozivom, naj 10. septembra obiščejo nekdanje koncentracijsko taborišče na Rabu in se poklonijo žrtvam, danes piše Primorski dnevnik.