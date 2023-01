Newyorške borze končale v zelenem

New York, 10. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem, pri čemer so na trgu vodile tehnološke delnice. Vlagatelje ta teden najbolj skrbi četrtkovo poročilo o indeksu rasti cen življenjskih potrebščin, ki naj bi po višanju cen v večjem delu leta 2022 pokazal nadaljnjo umiritev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.