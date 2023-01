Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 1.)

Ljubljana, 10. januarja - Tuje tiskovne agencije so poročale o protestih bolnikov, ki so se zaradi dolgih čakalnih vrst, vpletenosti zavarovalnic in pomanjkanja družinskih zdravnikov uprli razmeram v slovenskem zdravstvu. Poročale so še o ukinitvi kaznovanja in preganjanja slovenskih in hrvaških ribičev zaradi nezakonitega prečkanja meje v Piranskem zalivu.