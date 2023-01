Baerbock v Harkovu Ukrajini obljubila nadaljnjo humanitarno in vojaško pomoč

Harkov, 10. januarja - Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je danes obiskala Harkov na vzhodu Ukrajine. Je ena redkih predstavnikov zahodnih držav, ki so se približali frontni črti, in prva članica nemške vlade, ki si je od blizu ogledala to v vojni prizadeto območje. Kijevu je obljubila več humanitarne pomoči in nadaljnje dobave orožja.