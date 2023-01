V Sloveniji in Avstriji preiskave suma organiziranega kriminala s področja drog in orožja

Kranj, 10. januarja - Gorenjski kriminalisti s pomočjo drugih policijskih enot ter v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi od ponedeljka opravljajo obsežne preiskave v Sloveniji in Avstriji. Preiskave potekajo zaradi suma organiziranega kriminala s področja prepovedanih drog in nelegalnega orožja, so danes sporočili s policijske uprave Kranj.