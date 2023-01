Talking to a Survivor tokrat z nagrado za najboljši mednarodni kratki film

Celovec, 10. januarja - Film režiserke in scenaristke, koroške Slovenke Milene Olip Talking to a Survivor je dobil novo nagrado. Tokrat nagrado za mednarodni kratki film v okviru Washington Film Awards, ki jih podeljujejo večkrat na leto. Milena Olip je prepričala žirijo na jesenskem izboru 2022, danes poroča slovensko uredništvo avstrijske radiotelevizije ORF.

Kot piše na spletni strani Washington Film Awards, gre za edinstveno sezonsko virtualno filmsko tekmovanje in mednarodno tekmovanje za nagrade brez primere, ki privablja tako močna podjetja kot tudi nadarjene nove filmske ustvarjalce, in ni tradicionalni filmski festival.

Tekmovanje filmskim ustvarjalcem z vsega sveta omogoča, da prijavijo svoje filme ter nadarjenim režiserjem, producentom, igralcem in ustvarjalnim ekipam omogoča pozitivno izpostavljenost, ki si jo zaslužijo, in odkriva ter nagrajuje dosežke filmskih ustvarjalcev, ki ustvarjajo visokokakovostne projekte.

Milena Olip je za kratki film Talking to a survivor lani že prejela nagrado na spletnem festivalu neodvisnih filmskih ustvarjalcev in ustvarjalk v kanadskem Calgaryju, in sicer v kategoriji filmov o covidnem času. Film Talking to a survivor je bil lani jeseni tudi nagrajen v Veliki Britaniji, kjer je prejel posebno nagrado žirije evropskega festivala filmskih ustvarjalcev.

Tema filma Talking to a survivor je sicer orožarska industrija, naslov pa iz pesmi Ericha Frieda. Pripovedovalec v filmu v slovenskem selskem narečju in v angleščini je Tom Priestly.

Milena Olip se med drugim podpisuje pod celovečerni dokumentarni film Sine Legibus po poteh 19761976 iz leta 2018, ki je bil nagrajen na mednarodnem festivalu dokumentarnega filma Dokudoc.