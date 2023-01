Zaradi pomanjkanja snega odpovedali moška smuk in veleslalom v Garmischu

Garmisch-Partenkirchen, 10. januarja - Mednarodna smučarska zveze (Fis) je zaradi neugodnih vremenskih razmer in pomanjkanja snega odpovedala tekmi svetovnega pokala alpskih smučarjev v smuku in veleslalomu, ki bi morali biti na sporedu 28. in 29. januarja v Garmisch-Partenkirchenu v Nemčiji, so danes popoldne sporočili iz krovne zveze.