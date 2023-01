V Ljubljani začeli prenavljati Ižansko cesto

Ljubljana, 10. januarja - V Ljubljani je stekla prenova severnega dela Ižanske ceste, v okviru katere nameravajo urediti kanalizacijo za odpadno vodo, sočasno pa tudi vodovod, odvodnjavanje meteorne vode, novo cestno razsvetljavo, telekomunikacijske in elektro vode, drevored ter površine za pešce in kolesarje. Naložbo sofinancirata država in EU.