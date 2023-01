Kitajska, Južna Koreja in Japonska v sporu zaradi omejitev potovanj

Peking/Seul, 10. januarja - Kitajska je danes ustavila izdajanje kratkoročnih vizumov za državljane Južne Koreje in Japonske. Peking je to odločitev sprejel kot odgovor na restriktivne ukrepe za potnike iz Kitajske, ki jih v zadnjem času uveljavljata ti državi. Omejitve na področju izdaje vizumov za kitajske državljane so sicer prve sprejele oblasti v Seulu.