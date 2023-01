Ljubljana, 10. januarja - Predstavniki komisije za pomirjanje (mediacije) s strani sindikata Fides in ministrstva za zdravje bodo danes po 17. uri na sedežu Slovenskega zdravniškega društva na Dunajski cesti 162, dali izjavo za medije glede za sredo napovedane stavke zdravnikov in zobozdravnikov, so sporočili iz Slovenskega zdravniškega društva.