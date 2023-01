SDS: Posledice napada na Grimsa dokumentirane tudi z zdravniškimi izvidi

Ljubljana, 10. januarja - V poslanski skupini SDS so prepričani, da odločitev policije v zvezi z napadom na poslanca SDS Branka Grimsa oktobra lani kaže na to, "da se želi fizični napad na poslanca relativizirati izključno zato, ker prihaja iz vrst opozicije". Pri tem opozarjajo, da so posledice napada dokumentirane tudi z zdravniškimi izvidi.