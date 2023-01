Talibani v Afganistanu z novimi omejitvami za zaposlene ženske

Kandahar, 10. januarja - Talibanske oblasti v več afganistanskih provincah so odredile nove omejitve pri zaposlovanju žensk. Podjetnicam v mestih Mazar-e-Šarif, Pul-e-Khumri in Kandahar so ukazale, naj prenehajo s poslovanjem, poročanje afganistanskih medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa. Gre za še eno v vrsti potez, s katerimi oblasti zatirajo ženske v državi.