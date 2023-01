Slovenske železnice v ponudbo skupne rabe vlakov in električnih avtomobilov

Ljubljana, 10. januarja - Slovenske železnice so s podjetjem T2 Rotalab zagnale projekt Gremo zeleno, v katerem uporabnikom ponujajo skupno uporabo vlakov in električnih avtomobilov. Potniki lahko na območju železniške postaje Ljubljana po prihodu z vlakom pot nadaljujejo z električnimi avtomobili iz ponudbe izposoje vozil GreenGo, so danes sporočili.