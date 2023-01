V Levici podprli današnjo stavko bolnikov

Ljubljana, 10. januarja - V Levici so prepričani, da se lahko nedostopnost zdravstvenih storitev resnično rešuje le znotraj javnega zdravstvenega sistema. Pri tem bodo vztrajali tudi v vseh naslednjih krogih pogovorov o zdravstvenih reformah znotraj vlade, so napovedali v stranki. Dodali so, da v tem duhu podpirajo tudi zahteve današnjega protestnega shoda.