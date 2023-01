Munich Re: Naravne nesreče postajajo vse dražje

München, 10. januarja - Lansko leto so poplave, neurja, gozdni požari in druge naravne nesreče povzročile izgube v višini 270 milijard dolarjev (250 milijard evrov) po vsem svetu, so sporočili iz nemške pozavarovalnice Munich Re. Kot je pokazala raziskava pozavarovalnice, finančne izgube zaradi naravnih nesreč naraščajo po vsem svetu.