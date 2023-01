Papič odprl nove prostore Biotehnološkega stičišča inštituta za biologijo

Ljubljana, 10. januarja - Minister za izobraževanje, ki opravlja tekoče posle, Igor Papič je danes odprl prostore Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo, ki bo s svojo raziskovalno opremo omogočil dobre pogoje za raziskovanje in s tem dal pospešek razvoju znanosti. V nadaljevanju so podelili nagrade Miroslava Zeia in priznanja inštituta.