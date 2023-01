Novomeški dom starejših bogatejši za dnevni center in prostore za začasno namestitev

Novo mesto, 10. januarja - V Domu starejših občanov v Novem mestu so uporabi danes uradno predali novozgrajeni prizidek Ajda z dnevnim centrom in prostori za začasno namestitev. Naložba je vredna 4,1 milijona evrov vredno. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in od države so zanjo skupaj dobili nekaj več kot 1,43 milijona evrov. Razliko so pokrili sami in s posojilom.