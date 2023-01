Inšpektorat opozarja pred lažnimi intervjuji z znanimi osebnostmi pri promociji prehranskih dopolnil

Ljubljana, 10. januarja - Zdravstveni inšpektorat potrošnike svari pred goljufivimi praksami pri prodaji prehranskega dopolnila za hujšanje Keto Diet. Neznano podjetje za promocijo izdelka uporablja izmišljene intervjuje z znanimi slovenskimi osebnostmi in uporablja fotografije brez njihovega dovoljenja, so sporočili.

Za namen promocije prehranskega dopolnila Keto Diet 20 kapsul so bili ustvarjeni članki z lažnimi intervjuji in ukradenimi fotografijami medijskih osebnosti Ane Marie Mitič in Nuše Lesar. Članki vsebujejo tudi lažne strokovne komentarje neobstoječih zdravstvenih delavcev ter lažne izjave strokovnih združenj. Pojavlja se tudi spletna stran, ki posnema videz spletnega portala 24ur.com.

Potrošnike opozarjajo, da naj ne nasedajo tovrstnim prevaram in naj pred nakupom vedno preverijo naziv in naslov ponudnika. "V primeru, ko je predstavljanje izdelka zavajajoče, ponudnik izdelka ni naveden, naročanje pa je možno zgolj z vnosom imena in telefonske številke kupca v spletni obrazec, lahko sklepamo, da gre za goljufivo prakso in za ponujanje izdelkov, katerih skladnost in varnost ne more biti preverjena," so opozorili.

Na inšpektoratu nakup izdelkov v takih primerih odsvetujejo.