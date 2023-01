WHO opozarja na širjenje koronavirusne podrazličice XBB.1.5 v Evropi

Koebenhavn, 10. januarja - Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je nova podrazličica koronavirusa XBB.1.5 v porastu tudi v Evropi. Na to kažejo zadnji podatki iz nekaterih držav, je danes dejal regionalni direktor za Evropo pri WHO Hans Kluge. Ob tem je zagotovil, da si prizadevajo oceniti morebitni vpliv te nove podrazličice omikrona.