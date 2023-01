Policija prosi za informacije o prometni nesreči v Ljubljani

Ljubljana, 10. januarja - Na križišču Zaloške ceste in Poti na Fužine je danes zjutraj voznik osebnega vozila trčil v peško, ki se je ob tem lažje poškodovala. Voznik ji je nudil pomoč in se odpeljal v smeri Kajuhove ulice, vendar ni bi posredoval svojih podatkov. Zaradi razjasnitev okoliščin nesreče policija prosi neznanega voznika in očividce za informacije, so sporočili.