Vstopnica v Galerijo Uffizi bo letos v glavni sezoni dražja

Firence, 10. januarja - V Galeriji Uffizi v Firencah so zaradi podražitve energentov zvišali ceno vstopnice v glavni sezoni. Od 1. marca do 30. novembra bo tako potrebno za vstopnico namesto 20 odšteti 25 evrov, je odločila uprava galerije. Vstopnini za Palačo Pitti in vrtove Boboli, ki sta pod okriljem Galerije Uffizi, ostajata nespremenjeni.