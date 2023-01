V kočevski občini lani rekordna realizacija proračuna

Kočevje, 10. januarja - Kočevski župan Vladimir Prebilič je zadovoljen z delom občine v letu 2022. Med drugim so lani zabeležili 35-milijonsko realizacijo proračuna, kar je največ do zdaj, je povedal na ponovoletnem srečanju z novinarji. Letos nameravajo ob ostalem zaključiti projekt kočevskega zdravstvenega centra ter prenovi občinske stavbe in t. i. rdeče hiše.