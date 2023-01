Zaradi drznih tatvin 26-letnik v pripor

Ljubljana, 10. januarja - Ljubljanski policisti so v petek prijeli 26-letnega moškega, ki je osumljen, da je konec decembra v centru Ljubljane storil dve drzni tatvini. V obeh primerih je pristopil za hrbet oškodovank, jima odprl nahrbtnik in odtujil denarnice. Policisti so so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s policije.