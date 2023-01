Gradbeni inšpektorji v akcijo nadzorov nad uporabo nakupovalnih središč

Ljubljana, 10. januarja - Gradbeni inšpektorji bodo v tem letu izvedli akcijo nadzorov nad uporabo nakupovalnih središč in stavb splošnega družbenega pomena, kot so trgovske stavbe, kinodvorane, spa centri in hale za prireditve, so sporočili iz inšpektorata za okolje in prostor. Cilj nadzorov je preprečitev uporabe objektov v javni rabi brez uporabnih dovoljenj.