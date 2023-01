Kemijski inštitut bo pomagal zmanjševati količino plastike v morju

Koper, 10. januarja - Predstavljanje načinov za zmanjševanje količine plastičnih odpadkov v Sredozemskem morju je cilj evropskega projekta Remedies, ki ga bodo koordinirali na Kemijskem inštitutu in so ga danes predstavili na novinarski konferenci v Kopru. Trajal bo štiri leta in bo povezoval 23 partnerjev iz 12 držav. Skupno je vreden 9,14 milijona evrov.