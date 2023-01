Snežne razmere v visokogorju

S strmih pobočij se lahko sprožijo posamezni plazovi novega, nesprijetega snega, kložasti plaz pa se lahko sproži že ob majhni obremenitvi snežne odeje na dovolj strmih pobočjih. Grebeni so spihani in poledeneli, nastale so nove opasti.

V gorah je v zadnjih 48 urah zapadlo od 10 do okoli 30 centimetrov snega, v zahodnih in južnih Julijskih Alpah pa tudi do okoli 80 centimetrov, največ v Posočju, odvisno pa tudi od nadmorske višine. Novi sneg je v visokogorju suh in rahel ter močno spihan, nižje pa moker in mehak. Spihana mesta v visokogorju so trda in ponekod poledenela. Veliko je zametov.

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jo bo na vzhodu. Vrhovi bodo občasno v oblakih. Pihal bo zmeren do močan severnik, ki bo popoldne slabel. Ničta izoterma bo na okoli 1500 metrih nadmorske višine.

V sredo bo sprva pretežno jasno, nato delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo pihal šibak do zmeren severni veter, ki bo čez dan slabel. Dotekal bo toplejši zrak, popoldne bo ničta izoterma že malo nad 2000 metri. V noči na četrtek se bo pooblačilo in prehodno bo v gorah snežilo. Predvidoma bo lahko zapadlo od 5 do 10 centimetrov snega. Prehodno bo zapihal zmeren severni veter. V četrtek dopoldne se bo zjasnilo, popoldne bo zapihal jugozahodnik.

Plazovne in snežne razmere se bodo v visokogorju le počasi spreminjale. Nevarnost bo trajnejša zaradi številnih zametov na vseh straneh grebenov in sedel, pa tudi zaradi šibke plasti, ki bo pod novim snegom. Temperatura bo nad okoli 1900 metrov do petka večino časa ostala pod ničlo, zato se bo novi sneg le počasi preobražal in sesedal, občasno ga bo še prenašal veter spremenljive smeri.

Padavine v noči na četrtek ne bodo kaj dosti vplivale na plazovne razmere, ker jih bo premalo. V tem času se bo lahko na mestih z napihanom snegom na dovolj strmih pobočjih že ob manjši obremenitvi sprožil plaz suhega sprijetega snega, s strmih pobočij bodo možni še posamezni manjši plazovi nesprijetega snega. Pod okoli 1800 metri bo nevarnost precej manjša.