Džakarta, 10. januarja - Močan potres z magnitudo 7,6, ki so ga v ponedeljek zabeležili v oceanu blizu Indonezije in Vzhodnega Timorja, je poškodoval več hiš in šol, čutili pa so ga tudi na severu Avstralije. Ena oseba je bila v potresu poškodovana, poroča nemška tiskovna agencija dpa.