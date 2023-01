Lula obljubil, da bodo organizatorji izgredov kaznovani

Brasilia, 10. januarja - Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je v ponedeljek po srečanju z guvernerji obljubil, da bodo našli in kaznovali vse, ki so organizirali in financirali napad privržencev nekdanjega brazilskega predsednika Jaira Bolsonara na vladna poslopja v prestolnici. Skupno so oblasti aretirale že približno 1500 domnevnih udeležencev izgredov.