V brežiški bolnišnici ob 150-letnici delovanja tudi načrti za posodobitev

Brežice, 10. januarja - V Splošni bolnišnici Brežice so danes pripravili strokovni posvet o virih za preučevaje njene zgodovine, s katerim želijo zbrati gradivo za zbornik ob njeni 150-letnici. Izdati ga nameravajo do konca leta, pred to posavsko ustanovo pa je po njeni lanski 150-letnici tudi velika naložba, s katero jo želijo posodobiti in še trdneje regijsko umestiti.