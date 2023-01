Na severnoprimorskih cestah lani le ena smrtna žrtev

Nova Gorica, 10. januarja - Severnoprimorske ceste so v letu 2022 zahtevale le smrt motorista, za katerega je bilo usodno nepravilno prehitevanje nasproti vozečega voznika osebnega avtomobila. V letu 2021 je bilo devet smrtnih žrtev, statistično bolj primerljivo pa je bilo leto 2020, ko so bile na severnoprimorskih cestah tri smrtne žrtve, so danes sporočili s PU Nova Gorica.