Vreme: Pretežno jasno

V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo po kotlinah in nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -2, na Primorskem okoli 0, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na četrtek bo oblačno, ponekod bodo kratkotrajne padavine, deloma plohe, lahko tudi snežne. V četrtek čez dan se bo delno zjasnilo. V petek bo na vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno in večinoma suho. Zapihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad severno polovico Evrope je obsežno ciklonsko območje, nad zahodnim Sredozemljem pa se krepi območje visokega zračnega tlaka. S severnim vetrom v višinah k nam priteka bolj hladen in dokaj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno, v krajih vzhodno od nas bo sprva več oblačnosti. Pihal bo veter severnih smeri. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden. V sredo bo vremenska obremenitev zmerna.