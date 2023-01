Poziv upravičencem do pomoči zaradi visokih cen energentov

Ljubljana, 10. januarja - Upravičenci, ki so oddali vlogo za dodelitev pomoči po zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina za leto 2022, morajo sporočiti še dejanske podatke za izračun upravičenih stroškov, ki so jih v vlogi zgolj ocenili. Aplikacija bo odprta od 15. do 31. januarja do 12. ure.