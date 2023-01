Newyorške borze končale neenotno

New York, 9. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno, pri čemer so se v povprečju dražile tehnološke delnice. Vlagatelje sicer v tem tednu čaka poleg nekaterih objav poslovnih poročil čakajo predvsem najnovejši podatki o inflaciji v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.