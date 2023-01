Delo o gostovanju Slovenije na bolonjskem sejmu otroških knjig (10. 1.)

Ljubljana, 9. januarja - Igor Bratož v komentarju In potem je žaba poljubila princeso piše o bolonjskem sejmu otroških knjig, ki velja za najpomembnejšega na svetu, Slovenija pa prihodnjo pomlad njegova častna gostja. Avtor meni, da javnosti ne bi smele zanimati zakulisne težave in nejasnosti pri pripravi, ampak to, kako spodobno bo izzvenelo gostovanje.