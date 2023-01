V New Yorku stavka 7000 medicinskih sester

New York, 9. januarja - V mestu New York je več kot 7000 medicinskih sester v ponedeljek začelo stavkati, potem ko se pogajanja med sindikatom in upravama dveh bolnišničnih sistemov v mestu niso končala uspešno. Glavna zahteva medicinskih sester je manjša delovna obremenjenost, ki je posledica pomanjkanja delovne sile.