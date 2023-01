Zemljič na sestanku z Bešičem Loredanom pričakuje podpis stavkovnega sporazuma

Ljubljana, 9. januarja - Podpredsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides in vodja stavkovnega odbora Gregor Zemljič je pred sestankom z ministrom za zdravje Danijel Bešičem Loredanom povedal, da so v sindikatu pripravili stavkovni sporazum. Pričakujejo, da bodo na sestanku z ministrom sklenili dogovor in ga tudi podpisali.