Na severu Indije težave zaradi neobičajno nizkih temperatur

New Delhi, 9. januarja - Dele severne Indije je zajelo nenavadno hladno vreme. Nizke temperature povzročajo težave tamkajšnjim prebivalcem, ki takšnih razmer niso vajeni. V prestolnici New Delhi, kjer so v nedeljo izmerili 1,9 stopinje Celzija, so oblasti pozvale k podaljšanju zimskih šolskih počitnic, saj veliko učilnic ni ogrevanih, stavbe pa so navadno slabo izolirane.