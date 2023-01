Vreme: Ponoči bodo v južni in vzhodni Sloveniji še občasne padavine

Ljubljana, 9. januarja - Meja sneženja se bo spustila na okoli 700 metrov nadmorske višine. Proti jutru se bo od zahoda jasnilo. V torek bo sončno z jutranjo meglo in severnim vetrom. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju do 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.