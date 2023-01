Ljubljanska borza: SBI TOP v zelenem

Ljubljana, 9. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP se je danes na Ljubljanski borzi povzpel za 1,08 odstotka in se ustavil pri 1079,46 točke. Nad gladino so ga potisnile predvsem Krkine in Petrolove delnice, ki so trgovanje sklenile s približno 1,5-odstotno rastjo. Vlagatelji so opravili za 655.503 evrov poslov, največ z delnicami NLB in Cinkarne Celje.